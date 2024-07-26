СБУ заочно повідомила про підозру заступниці гауляйтера Харківської області

Співробітники Служби безпеки зібрали докази колабораційної діяльності однієї з керівниць тимчасової окупаційної адміністрації Харківської області. 44-річна колишня жителька Харкова останні роки перед повномасштабним вторгненням жила на території рф і тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

На початку окупації Харківської області жінка погодилася на пропозицію гауляйтера Харківської області і добровільно обійняла посаду «первого заместителя главы – начальника аппарата главы» так званої Тимчасової цивільної адміністрації Харківської області. Цей незаконний орган окупаційної влади розміщувався в окупованому рашистами Куп’янську.

Колаборантка фактично була «правою рукою» харківського гауляйтера і брала участь у різних публічних заходах за його участю. Вона виконувала його вказівки, які мали на меті підірвати суверенітет України, побудувати вертикаль незаконної влади держави-агресора на окупованій території Харківської області та приєднати українські землі до рф.

На цій посаді вона також організовувала документальну, матеріально-технічну, транспортну діяльність окупаційної адміністрації, розробляла її штатний розклад, посадові інструкції працівників, займалася соціально-побутовим забезпеченням незаконного органу рашистів.

Напередодні контрнаступу 2022 року колаборантка втекла з Куп’янська разом з російськими військами і наразі переховується на непідконтрольній території України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили зловмисниці про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Зловмисниці загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Тривають комплексні заходи для встановлення місця її перебування та притягнення до кримінальної відповідальності за злочини проти України. Документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости