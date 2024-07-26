Підозрюваного у вбивстві дівчини мешканця Красноградського району взято під варту

За процесуального керівництва Красноградської окружної прокуратури повідомлено про підозру 35-річному чоловіку за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За клопотанням сторони обвинувачення Красноградським районним судом Харківської області підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За даними слідства, 15 липня 2024 року до правоохоронців звернулась мешканка Харкова із заявою про зникнення своєї 20 річної сестри.

Заявниця повідомила, що дівчина приїхала до родички в село Палатки Старовірівської сільської громади Красноградського району, а в ніч з 12 на 13 липня зникла при невідомих обставинах.

У ході розшуків правоохоронці з’ясували, що дівчина перебувала в одній компанії з 35-річним чоловіком, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності. Він був засуджений за умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, зґвалтування, відбував покарання у місцях позбавлення волі та звільнився у 2021 році.

Встановлено, що між чоловіком і дівчиною виникла сварка, у ході якої зловмисник, маючи фізичну перевагу, став душити потерпілу, поки вона не перестала подавати ознаки життя. Переконавшись, що дівчина мертва, вбивця, щоб приховати злочин, переніс тіло в лісовий масив поблизу свого місця мешкання, де і закопав його.

24 липня цього року чоловіка викрито і затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Агентство Телевидения Новости