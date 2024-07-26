Добровільно став на шлях підтримки «русского мира»: на Харківщині викрито експоліціянта

Слідством встановлено, що під час захоплення міста Купʼянськ на Харківщині чинний на той момент поліцейський добровільно став на шлях підтримки «русского мира».

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

У липні 2022 року він обійняв посаду «и. о. оперуполномоченного отдела уголовного розыска» в окупаційній поліції.

Фігурант «працював» з місцевим населенням, приймав заяви й повідомлення про злочини та здійснював їх документальне оформлення відповідно до російського законодавства. Також він незаконно здійснював відібрання відбитків пальців рук, заповнюючи дактилоскопічні карти.

Робота на процвітання «русской полиции» оплачувалась зраднику щомісячно у розмірі від 40 до 50 тисяч російських рублів.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру колишньому поліцейському за фактами державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, та колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Перед контрнаступом ЗСУ зрадник втік на територію рф, де наразі переховується від слідства. Вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

Агентство Телевидения Новости