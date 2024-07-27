Ситуація на фронті: окупанти тиснуть на декількох напрямках

Оперативна інформація станом на 08.00 27.07.2024 щодо російського вторгнення.

На Харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Слобожанське та Вовчанськ, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Тихе, Глибоке, Веселе, Вовчанські Хутори, Синьківка, Куп’янськ-Вузловий, Стариця Харківської області.

На Куп’янському напрямку кількість ворожих атак за добу склала сім. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Табаївки, Піщаного та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів неподалік Невського, Новосергіївки, Новоєгорівки, Макіївки та у Серебрянському лісі.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 19 атак неподалік Північного, Залізного, Нью-Йорка та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Тимофіївка, Новоселівка Перша, Веселе, Вовче та Яснобродівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1210 осіб. Також українські воїни знешкодили 11 танків, 24 бойові броньовані машини, 45 артилерійських систем, засіб ППО, 53 БпЛА оперативно-тактичного рівня, ракету, 86 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки окупантів.

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Агентство Телевидения Новости