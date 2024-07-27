24 КАБи випустили окупанти по Харківщині за добу: зведення ХОВА
За добу по території Харківщини випущено 24 ворожі КАБи, 4 БПЛА, 1 ракету Х-38.
Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
27 липня 6:20 окупанти трьома FPV-дронами вдарили по селу Івашки. Пошкоджено два приватних будинки, автомобіль та господарчі споруди.
19:40 Куп’янський р-н, Куп’янськ. Внаслідок влучання FPV-дрону між двома АЗС горіла трава на площі 15м.кв.
17.56 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, село Глушківка. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 2,5 Га.
17:46 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, село Козача Лопань. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 700 м.кв. 15:36 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, селище Куп’янськ-Вузловий, за межами. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 400 м.кв.
14:21 Ізюмський район, Борівська громада, село Богуславка за межами. Внаслідок обстрілу ударним БПЛА «Ланцет» пошкоджено навантажувач «JCB».
На Харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Слобожанське та Вовчанськ.
На Куп’янському напрямку кількість ворожих атак за добу склала сім. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Табаївки, Піщаного та Стельмахівки.