24 КАБи випустили окупанти по Харківщині за добу: зведення ХОВА

За добу по території Харківщини випущено 24 ворожі КАБи, 4 БПЛА, 1 ракету Х-38.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

27 липня 6:20 окупанти трьома FPV-дронами вдарили по селу Івашки. Пошкоджено два приватних будинки, автомобіль та господарчі споруди.

19:40 Куп’янський р-н, Куп’янськ. Внаслідок влучання FPV-дрону між двома АЗС горіла трава на площі 15м.кв.

17.56 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, село Глушківка. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 2,5 Га.

17:46 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, село Козача Лопань. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 700 м.кв. 15:36 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, селище Куп’янськ-Вузловий, за межами. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 400 м.кв.

14:21 Ізюмський район, Борівська громада, село Богуславка за межами. Внаслідок обстрілу ударним БПЛА «Ланцет» пошкоджено навантажувач «JCB».

На Харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Слобожанське та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість ворожих атак за добу склала сім. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Табаївки, Піщаного та Стельмахівки.

Агентство Телевидения Новости