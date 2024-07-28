У Харкові затримали нетверезого водія, який скоїв ДТП та втік з місця

Напередодні вдень патрульні отримали виклик про ДТП на проспекті Героїв Харкова. Поліцейські прибули на місце та встановили, що водій автомобіля Renault здійснив зіткнення з іншим авто, після чого поїхав з місця.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Інспектори передали опис автомобіля у радіоефір та розпочали пошук. На вулиці Георгія Тарасенка поліцейські помітили схоже авто з характерними пошкодженнями. Під час спілкування з патрульними, до проведення відповідного огляду на стан сп’яніння, керманич вживав алкоголь. Також патрульні виявили, що водій не отримував посвідчення водія.

Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ст. 122-4 (Залишення місця ДТП), ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю) та адміністративну постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.

Надалі адміністративні матеріали скерують до суду.

Агентство Телевидения Новости