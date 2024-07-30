Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:13
Просмотров: 109

Окупанти дроном атакували велосипедиста на Харківщині

Окупанти дроном атакували велосипедиста на Харківщині

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 30 липня 2024 року близько 6:20 збройні сили рф завдали удару FPV-дроном по Купʼянську. Отримав поранення 71-річний чоловік, який в цей час рухався містом на велосипеді.

Потерпілого ушпиталено до лікарні.

Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази й задокументували черговий воєнний злочин держави-агресорки.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 