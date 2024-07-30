Окупанти дроном атакували велосипедиста на Харківщині

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 30 липня 2024 року близько 6:20 збройні сили рф завдали удару FPV-дроном по Купʼянську. Отримав поранення 71-річний чоловік, який в цей час рухався містом на велосипеді.

Потерпілого ушпиталено до лікарні.

Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази й задокументували черговий воєнний злочин держави-агресорки.

Агентство Телевидения Новости