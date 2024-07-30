На Харківщині затримали чоловіка, який був «черговим» в окупаційній адміністрації
48-річний житель селища Савинці Ізюмського району під час окупації населеного пункту збройними силами рф працевлаштувався до окупаційної адміністрації на посаду «старшего инспектора дежурного».
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Новоспечений «черговий» відповідав за здійснення контрольно-пропускного режиму до будівлі та збереження майна.
Свої обовʼязки чоловік виконував до моменту деокупації, після чого залишився у селищі. Правоохоронці зібрали необхідну доказову базу і повідомили йому про підозру.
За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 48-річному чоловіку в колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).