У Харкові судитимуть жінку, яка очолила відділ «бухгалтерського обліку» при окупантах

Під час окупації Ізюма збройними силами рф місцева жителька добровільно вирішила працювати на ворога. У червні 2022 року жінка обійняла посаду «начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности» окупаційної адміністрації, уклавши відповідний договір.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Колаборантка здійснювала контроль за рухом бюджетних коштів адміністрації, перевірку та погодження фінансових документів, у тому числі щодо виплат заробітної плати співробітникам псевдооргану влади.

Обвинувачена організовувала роботу підлеглих працівників та виконувала вказівки вищого керівництва.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно мешканки м. Ізюм за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Жінку судитимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости