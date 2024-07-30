У Харкові працівник ТЦК вимагав гроші у власників бару: обіцяв не влаштовувати рейди

На початку червня 42 річний посадовець одного з харківських РТЦК та СП вимагав гроші від керівників відомого харківського бару-ресторану. Обіцяв не влаштовувати мобілізаційних рейдів та гарантував рестораторм відстрочку для працівників.

Про це повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

За 1500 доларів та персональну картку з постійною 20-відсотковою знижкою на усі послуги розважального закладу він обіцяв не перешкоджати роботі ресторану та не здійснювати мобілізаційних заходів стосовно його працівників та відвідувачів.

Також, посадовець обіцяв забезпечити персонал ресторану фіктивними документами, які б «гарантували» їм відстрочку від мобілізаційних заходів на декілька тижнів.

Правоохоронці затримали зловмисника «на гарячому» під час отримання частини неправомірної вигоди у вигляді знижкової карти в обмін на фіктивні документи РТЦК та СП.

Слідство триває. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

За процесуального керівництва Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомлено про підозру посадовцю РТЦК та СП м. Харків за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости