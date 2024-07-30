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Окупанти змінили тактику на Харківщині: масово б’ють дронами по цивільних
На Харківщині в прикордонних населених пунктах ворог працює FPV-дронами по місцевих жителях. Цілять в цивільні автівки та місця скупчення людей.
Про це повідомив начальник СУ ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.
Сьогодні, 30 липня, близько 6:00 росіяни вдарили по пішій переправі в Куп’янську.
«71-річний чоловік поранений, у нього вибухова травма та уламкове поранення», – розповів Болвінов.
У Куп’янську це вже четвертий випадок за останні дні: перед тим ворожі безпілотники влучили в дах багатоповерхівки, заправку та стелу з назвою на в’їзді до міста.