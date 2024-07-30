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У Харкові судитимуть колишнього судового розпорядника, який працював на окупантів

У Харкові судитимуть колишнього судового розпорядника, який працював на окупантів

Житель міста Ізюм Харківської області, який влаштувався на роботу до окупантів, до повномасштабного вторгнення рф в Україну працював судовим розпорядником у місцевому суді. 

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.  

Після окупації міста він добровільно пішов на співпрацю з ворогом та обійняв посаду «помощника оперативного дежурного дежурной части отделения полиции №2 (дислокация г. Изюм)», пройшовши «собеседование» та надавши необхідні документи.  

Колаборант допомагав підтримувати контрольно-пропускний режим в окупаційному правоохоронному органі, а також записував дані громадян України, яких примусово доставляли російські загарбники до будівлі псевдополіції.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 41-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).    

За клопотанням сторони обвинувачення чоловіку було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.  Колаборанта судитимуть у Дзержинському районному суді Харкова. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости

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