Підтримували дії окупантів в Україні – на Харківщині викрито двох чоловіків

Слобідською окружною прокуратурою Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 38-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Дізнанням встановлено, що харківʼянин, який раніше вже мав проблеми із законом і відбував покарання за крадіжки, на додачу виявився шанувальником «руського миру».

Чоловік, перебуваючи біля торговельного кіоску, розташованого по проспекту Гагаріна, публічно висловлювався на підтримку дій рф. Він намагався переконати своїх співрозмовників, що при російській владі житиметься краще та повторював інші тези кремлівських пропагандистів.

Чоловіка судитимуть у Червонозаводському районному суді Харкова.

Ще один колаборант – 59-річний мешканець села Нова Гнилиця Чугуївського району. Попри те, що чоловік мав можливість на власні очі бачити, які наслідки несе за собою так званий «руський мир» і сам проживає в місцевості, яка регулярно обстрілюється збройними силами рф, все одно продовжував підтримувати політику кремля.

Встановлено, що під час окупації села чоловік радів приходу «освободителей», дякував їм за «звільнення» і намагався переконати інших мешканців, що саме ЗСУ обстрілюють мирне населення України.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області чоловіку також повідомлено про підозру в колабораціонізмі (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

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