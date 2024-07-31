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Окупанти обстріляли Великий Бурлук на Харківщині: загинула жінка, поранено дитину

Окупанти обстріляли Великий Бурлук на Харківщині: загинула жінка, поранено дитину

Близько 10:10 окупанти вдарили КАБами по селищу Великий Бурлук, що на Купʼянщині.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок обстрілу горів житловий будинок. Ще один будинок за іншою адресою пошкоджений. На жаль, загинула жінка. 10-річний хлопчик, син загиблої, отримав опікові поранення, госпіталізований», – зазначив Синєгубов.

Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків.

Агентство Телевидения Новости

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