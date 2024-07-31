Під час обстрілу Куп’янського району постраждав чоловік

31 липня близько 16:20 російські військові завдали авіаудару по селищу Великий Бурлук Купʼянського району, внаслідок чого постраждав 55-річний цивільний чоловік.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Одночасно російські військові з РСЗВ обстріляли село Підсереднє – пошкоджено житловий будинок. Без постраждалих.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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