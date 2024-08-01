На Харківщині слідчі задокументували наслідки воєнних злочинів рф

Минулої доби окупанти завдавали удари по населених пунктах Ізюмського, Чугуївського та Куп’янського районів.

31 липня поліцейські здійснили 14 оглядів місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 14 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією російської федерації, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

31 липня по селу Горяне військові рф завдали три ракетні удари КАБ УМПБ Д-30 СН. Пошкоджено вісім житлових будинків, гараж. Загинула цивільна жінка, дістав поранення 10-річний хлопчик.

Внаслідок ударів КАБ УМПБ Д-30 СН у селищі Шевченкове пошкоджено житловий будинок. Отримав поранення цивільний чоловік.

Селище Великий Бурлук росіяни обстріляли ФАБ-250. Пошкоджено житловий будинок, об’єкт інфраструктури.У селищі Підсереднє через ворожі удари пошкоджено нежитловий будинок.

Селище Вільча окупанти атакували FPV-дроном. Пошкоджено приватний автомобіль.

Вночі 1 серпня військові рф завдали удар по місту Ізюм ракетою Іскандер-М. Уламкові поранення отримала цивільна жінка.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 31 липня поліцейські вивезли з Куп’янського, Чугуївського району дев’ять місцевих мешканців.

Агентство Телевидения Новости