На Харківщині затримали чоловіка, який викрав автомобіль

На Харківщині поліцейські затримали чоловіка, який незаконно заволодів автомобілем.

Щоб встановити та розшукати зловмисника та викрадене авто, працівникам поліції знадобилося кілька годин, повідомляє поліція Харківської області.

30 липня до чергової частини відділення поліції № 1 Красноградського районного відділу поліції надійшло повідомлення від 31-річного мешканця селища Кегичівка. Він повідомив, що невідомі особи заволоділи його автомобілем ВАЗ 21063, який знаходився біля під’їзду будинку.

Під час проведення оперативно – розшукових заходів поліцейські встановили, що до викрадення причетний 34-річний раніше засуджений за аналогічні злочини чоловік. Також виявлений автомобіль заявника. Транспортний засіб у справному стані повернули власнику.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає обмеження волі від 5 до 8 років позбавлення волі. Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Агентство Телевидения Новости