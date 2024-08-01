Священик УПЦ готував удари по Харківщині: викрито двох ворожих агентів

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру священнику УПЦ (МП) та співробітнику «Укрзалізниці» в поширенні інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ, вчиненому в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, настоятель одного з харківських храмів УПЦ (МП), який є громадянином рф, налагодив контакт зі співробітниками російської спецслужби, від якого отримав завдання щодо збору даних про переміщення військової техніки й особового складу українських захисників залізною дорогою по території Харківщини.

До протиправної діяльності настоятель храму залучив свого знайомого, який працює на «Укрзалізниці» і має доступ до автоматизованої бази даних транспортного підприємства, зокрема до інформації про час відправки й прибуття, маршрути переміщення потягів, які перевозять військову техніку й особовий склад ЗСУ на території Харківської, Полтавської та Сумської областей.

Залізничник передавав ці відомості священнослужителю, а той, своєю чергою, надсилав дані російському куратору у вигляді позначок на ґугл-мапах.

Інформацію, зібрану підозрюваними, ворог планував використати для прицільного удару по українським захисникам.

Спілкуючись між собою, підозрювані вживали заходів для конспірації — використовували шифр, регулярно видаляли листування тощо.

Завдяки злагодженим діям правоохоронців, за сприяння керівництва регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця», ворожих агентів викрито. Під час обшуків за місцем мешкання фігурантів виявлено та вилучено мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно зі співробітниками Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости