Вночі було завдано ракетного удару по одній із залізничних станціїй Харківщини

Окупанти продовжують атакувати залізничну інфраструктуру.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Внаслідок атаки провідниця отримала осколкові поранення голови. Їй було надано першу медичну допомогу, від госпіталізації вона відмовилася. Цього разу обійшлося без жертв, зазначають в Укрзалізниці.⠀Серед пошкодженого – два локомотиви, вантажні та пасажирські вагони. Також є руйнування колій та засобів електропостачання.⠀До графіків руху приміських поїздів внесено точкові зміни, поїзди далекого сполучення продовжують рух із використанням резервних тепловозів.

Агентство Телевидения Новости