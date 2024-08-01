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Внаслідок ворожих ударів по Харківщині постраждали двоє мирних мешканців

Внаслідок ворожих ударів по Харківщині постраждали двоє мирних мешканців

За процесуального керівництва Ізюмської та Куп’янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 1 серпня близько 00:10 збройні сили рф завдали ракетного удару по м. Ізюм, пошкоджено нежитлові будівлі. Отримала поранення 58-річна жінка, від госпіталізації відмовилась.

Встановлено, що для удару по місту ворог застосував «Іскандер-М».

Крім того, близько 5:20 російські військовослужбовці з авіації вдарили по селу Сенькове Куп’янського району — поранено 70-річного чоловіка. Наразі його ушпиталено до лікарні. Руйнувань і пошкоджень зазнали житлові будинки та господарчі споруди.

Також близько 5:10 збройні сили рф завдали авіаудару по селу Новоосинове — пошкоджено житлові будинки, приміщення магазину, господарчі споруди.

Прокурори та слідчі поліції зібрали докази й задокументували чергові воєнні злочини рф.

Агентство Телевидения Новости

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