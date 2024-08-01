Внаслідок ворожих ударів по Харківщині постраждали двоє мирних мешканців

За процесуального керівництва Ізюмської та Куп’янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 1 серпня близько 00:10 збройні сили рф завдали ракетного удару по м. Ізюм, пошкоджено нежитлові будівлі. Отримала поранення 58-річна жінка, від госпіталізації відмовилась.

Встановлено, що для удару по місту ворог застосував «Іскандер-М».

Крім того, близько 5:20 російські військовослужбовці з авіації вдарили по селу Сенькове Куп’янського району — поранено 70-річного чоловіка. Наразі його ушпиталено до лікарні. Руйнувань і пошкоджень зазнали житлові будинки та господарчі споруди.

Також близько 5:10 збройні сили рф завдали авіаудару по селу Новоосинове — пошкоджено житлові будинки, приміщення магазину, господарчі споруди.

Прокурори та слідчі поліції зібрали докази й задокументували чергові воєнні злочини рф.

Агентство Телевидения Новости