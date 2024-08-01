Трійня рисей народилася в харківському Екопарку: відео

У харківському «Фельдман Екопарк» у родині північноамериканської рисі поповнення – народилися три малюки.

Екопарк показав перше відео малюків.

Дитинчата зараз постійно перебувають під контролем своєї матері.

«Малята здорові та активні, і вже потрохи намагаються знайомитися з навколишнім світом. Зараз дитинчата обережно, але зацікавлено виглядають зі свого прихистку, щоб роздивитися свій дім», – розповіли в Екопарку.

Агентство Телевидения Новости