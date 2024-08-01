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Намагався переплисти ставок: на Харківщині потонув чоловік
На Харківщині в селі Білоусове Богодухівського району в місцевому ставку потонув чоловік. За свідченням очевидців, загиблий намагався переплисти водойму.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
Про загибель людини на воді стало відомо 27 липня.
«Втонув 54-річний мешканець села, який зі слів очевидців намагався переплисти водойму. Його тіло дістали з води місцеві мешканці 30 липня», – йдеться в повідомленні.
Обставини події встановлюють правоохоронці.