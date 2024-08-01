Намагався переплисти ставок: на Харківщині потонув чоловік

На Харківщині в селі Білоусове Богодухівського району в місцевому ставку потонув чоловік. За свідченням очевидців, загиблий намагався переплисти водойму.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Про загибель людини на воді стало відомо 27 липня.

«Втонув 54-річний мешканець села, який зі слів очевидців намагався переплисти водойму. Його тіло дістали з води місцеві мешканці 30 липня», – йдеться в повідомленні.

Обставини події встановлюють правоохоронці.

Агентство Телевидения Новости