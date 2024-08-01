У Харкові в липні повітряна тривога лунала 26 діб

Повітряна тривога у Харкові протягом липня тривала 637 годин 25 хвилин, що становить 26,5 доби.

Про це повідомили в Харківській міській раді з посиланням на Департамент надзвичайних ситуацій.

Як зазначили в департаменті, аналіз тривог та причин їх виникнення в Харківській області показав, що реальну загрозу місту в липні було зафіксовано 70 разів. Однак часто тривога тривала безперервно добу або навіть дві.

«Питання розмежування тривог вкрай актуальне. До грудня 2024 року в Харкові необхідно запровадити місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення населення. Вона передбачає, зокрема, диференціацію повідомлень про загрози з боку рф. Коли в небі знаходиться МІГ-31К з потенційним носієм ракети «Кинджал», тривога лунає по всій Україні. Але у випадку з КАБами кількість тривог може бути значно меншою», – йдеться в повідомленні.

Ситуаційний центр Харкова здійснює цілодобовий моніторинг та аналіз оперативної обстановки включно з загрозами воєнного характеру.

Агентство Телевидения Новости