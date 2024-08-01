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Окупанти скинули 25 КАБів та завдали п’яти балістичних ударів по Дергачівській громаді за два місяці

Окупанти скинули 25 КАБів та завдали п’яти балістичних ударів по Дергачівській громаді за два місяці

Протягом двох місяців літа 2024 року окупанти інтенсивно обстрілювали населені пункти Дергачівщини з різних типів важкої зброї. На громаду було скинуто не менше 25 КАБів, завдано п’ять балістичних ударів, а також 35 ударів з далекобійної артилерії та РСЗВ.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

За два місяці загинули четверо мирних громадян, 36 зазнали поранень. Пошкоджень та руйнувань зазнали 256 приватних будинків і господарчих споруд, сім адміністративних та освітніх установ, вісім цивільних підприємств.

У червні-липні українські оборонці знищили щонайменше три ворожі ДРГ, які намагались зайти на територію Дергачівщини. За вказаний період з прикордонних населених пунктів було евакуйовано 136 людей.

«Є і зворотна тенденція, коли люди повертаються з евакуації, наражаючи себе на небезпеку. Наразі у громаді проживає близько 22 000 осіб, з яких у прикордонній зоні – до 1000. Закликаю мешканців не нехтувати власною безпекою та виїхати з населених пунктів, які постійно обстрілює ворогом», – підсумував Задоренко.

Агентство Телевидения Новости

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