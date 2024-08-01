Окупанти скинули 25 КАБів та завдали п’яти балістичних ударів по Дергачівській громаді за два місяці

Протягом двох місяців літа 2024 року окупанти інтенсивно обстрілювали населені пункти Дергачівщини з різних типів важкої зброї. На громаду було скинуто не менше 25 КАБів, завдано п’ять балістичних ударів, а також 35 ударів з далекобійної артилерії та РСЗВ.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

За два місяці загинули четверо мирних громадян, 36 зазнали поранень. Пошкоджень та руйнувань зазнали 256 приватних будинків і господарчих споруд, сім адміністративних та освітніх установ, вісім цивільних підприємств.

У червні-липні українські оборонці знищили щонайменше три ворожі ДРГ, які намагались зайти на територію Дергачівщини. За вказаний період з прикордонних населених пунктів було евакуйовано 136 людей.

«Є і зворотна тенденція, коли люди повертаються з евакуації, наражаючи себе на небезпеку. Наразі у громаді проживає близько 22 000 осіб, з яких у прикордонній зоні – до 1000. Закликаю мешканців не нехтувати власною безпекою та виїхати з населених пунктів, які постійно обстрілює ворогом», – підсумував Задоренко.

Агентство Телевидения Новости