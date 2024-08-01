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Бійці 3-ї ОШБр показали штурм ворожих позицій на Харківщині (відео)
Штурмовики і танкісти 2-го механізованого батальйону 3-ї ОШБр показали штурм ворожих позицій за підтримки танків та піхоти на Харківщині.
Відео від першої особи опубліковане на YouTube підрозділу.
Один із фрагментів: українським захисникам вдалося захопити ворожу рацію та ввести в оману окупантів, аби уникнути стрільби з боку ворога. Завдяки цьому оборонцям України вдалося підійти впритул до ворога й відкрити вогонь.