Бійці 3-ї ОШБр показали штурм ворожих позицій на Харківщині (відео)

Штурмовики і танкісти 2-го механізованого батальйону 3-ї ОШБр показали штурм ворожих позицій за підтримки танків та піхоти на Харківщині.

Відео від першої особи опубліковане на YouTube підрозділу.

Один із фрагментів: українським захисникам вдалося захопити ворожу рацію та ввести в оману окупантів, аби уникнути стрільби з боку ворога. Завдяки цьому оборонцям України вдалося підійти впритул до ворога й відкрити вогонь.

Агентство Телевидения Новости