На Харківщині у власність держави повернули землі вздовж кордону вартістю майже 15 млн гривень

Суд задовольнив позов Київської окружної прокуратури м. Харкова в інтересах держави в особі Харківської обласної військової адміністрації про усунення перешкод державі у користуванні та розпорядженні землями оборони, зобов’язання повернути ділянку вартістю майже 15 млн гривень.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Йдеться про земельну ділянку, розташовану у Вовчанському районі за межами населених пунктів на території Охримівської сільської ради. Ділянка площею близько 1,4 га була сформована та зареєстрована у Державному земельному кадастрі у листопаді 2020 року як землі сільськогосподарського призначення.

Підставою для реєстрації вказаної земельної ділянки був пункт 24 Перехідних положень Земельного кодексу України, відповідно до якого землями комунальної власності територіальних громад вважаються всі землі державної власності, розташовані за межами населених пунктів у межах таких територіальних громад.

Проте вибуття спірної земельної ділянки з державної власності до комунальної відбулось незаконно, оскільки вона в повному обсязі знаходиться в межах прикордонної смуги та відноситься до земель оборони.

Землі прикордонної смуги можуть перебувати виключно у державній власності та мають використовуватися для оборони країни і забезпечення діяльності органів прикордонної служби. Відповідно, вибуття таких земель до комунальної власності та подальше використання для сільськогосподарських потреб унеможливлює їх використання для захисту держави.

Господарський суд Харківської області підтримав позицію прокуратури і задовольнив позов. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Роботу на вказаному напрямі проведено у тісній співпраці з Харківською обласною військовою адміністрацією та 4-м прикордонним загоном Державної прикордонної служби України.

Агентство Телевидения Новости