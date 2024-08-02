В Укрзалізниці з’явився дитячий вагон у складі потягу «Харків – Ясіня»

Стартували продажі квитків на перший в історії Укрзалізниці дитячий купейний вагон, який курсуватиме в складі поїзда №15/16 «Харків – Ясіня» з 8 серпня.

Про це повідомили в компанії «Укрзалізниця».

«Вагон оснащений таким чином, щоб найменшим пасажирам від 0 до 8 років та їхнім батькам було комфортно, безпечно та цікаво в дорозі», – йдеться в повідомленні.

Дитячий вагон був спроєктований за ініціативи Укрзалізниці в колаборації з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та за фінансової підтримки Уряду Бельгії.

«Цей унікальний вагон модернізовано в Україні – на нашому Київському електровагоноремонтному заводі. До кінця цього року плануємо запустити ще 7 таких вагонів», – розповів голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.

Роботи з модернізації цього вагона тривали близько пів року. Вагон отримав низку сучасних рішень, які зроблять подорож батьків із дітьми більш комфортною: від дитячих манежів до сповивальних столиків у вбиральні.

Квитки на цей вагон доступні для придбання через мобільний застосунок Укрзалізниці, вартість квитка – аналогічна вартості купейних квитків аналогічного ж класу в тому ж поїзді: вагон має маркування «Дитячий» у застосунку, щоб батьки, які подорожують з маленькими дітьми, могли обрати поїздку саме в цьому вагоні.

Діти до 5 років включно подорожують поїздами Укрзалізниці безкоштовно і не потребують окремого квитка.

Агентство Телевидения Новости