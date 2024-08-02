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Удари ФАБ-500 та артилерії: поліція Харківщини показала наслідки обстрілів за добу

Удари ФАБ-500 та артилерії: поліція Харківщини показала наслідки обстрілів за добу

Протягом доби окупанти били по населених пунктах Ізюмського та Куп’янського районів Харківської області. 1 серпня поліцейські здійснили 25 оглядів місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про чотири кримінальних провадження, пов’язаних зі збройною агресією російської федерації.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Наслідки авіаударів по Харківщині

Внаслідок ворожого обстрілу ФАБ-500 у селі Сенькове пошкоджено три житлові будинки, господарчі споруди. Вибухові травми отримав цивільний чоловік.

Через ворожий обстріл ФАБ-500 у селі Новоосинове пошкоджено десять житлових будинків, господарчі споруди.

Обстріли з РСЗВ та артилерії

З артилерії ворог завдав ударів по селу Глушківка. Сталося займання сухої трави.

Також військові рф завдали ударів з артилерії по місту Куп’янськ. Пошкоджено приватний будинок.

Село Підвисоке росіяни обстріляли з РСЗВ.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 1 серпня поліцейські вивезли з Куп’янського та Чугуївського районів 15 громадян.

Агентство Телевидения Новости

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