Сегодня 11:19
Просмотров: 73
Жительку Харківщини підозрюють в роботі на росіян: працювала в окупаційному пенсійному фонді
50-річна жителька Куп’янська під час силового захоплення міста збройними силами рф добровільно обійняла посаду «главного специалиста отдела выплаты пенсий отделения Пенсионного фонда Купянского района Харьковской области».
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
За даними слідства, колаборантка займалась підготовкою та документів та перевіркою списків пенсіонерів для отримання ними так званої «матеріальної допомоги» від рф.
Після деокупації жінка залишилась у місті. Правоохоронці зібрали необхідну доказову базу і повідомили жінці про підозру в колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).