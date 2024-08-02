Жительку Харківщини підозрюють в роботі на росіян: працювала в окупаційному пенсійному фонді

50-річна жителька Куп’янська під час силового захоплення міста збройними силами рф добровільно обійняла посаду «главного специалиста отдела выплаты пенсий отделения Пенсионного фонда Купянского района Харьковской области».

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, колаборантка займалась підготовкою та документів та перевіркою списків пенсіонерів для отримання ними так званої «матеріальної допомоги» від рф.

Після деокупації жінка залишилась у місті. Правоохоронці зібрали необхідну доказову базу і повідомили жінці про підозру в колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

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