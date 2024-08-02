На Харківщині розвідники врятували двох совенят

1 серпня представники ГУР Міністерства оборони України передали до Київського зоопарку двох совенят, врятованих розвідниками на Харківщині.

Про це повідомили в ГУР МО України.

Птахів звуть Арей та Маґура. Під час бойового завдання поблизу села Липці Харківської області бійці роти ударних безпілотних авіакомплексів «Ахіллес» 92-ї ОШБр знайшли совенят у зруйнованому обстрілами будинку на звільненій території.

Вони перебували у клітці голодні та виснажені, їх евакуювали із зони бойових дій.

«Врятували двох совенят, які без українських захисників загинули б. Власне, наші воїни рятують життя не тільки українських людей, але і братів наших менших», – сказав представник ГУР МО України Андрій Юсов.

Оскільки сова – символ Воєнної розвідки України, воїни 92-ї бригади передали врятованих птахів під опіку начальника ГУР МОУ Кирила Буданова.

Він вирішив, щоб Арей і Маґура знайшли новий дім у Київському зоопарку.

Агентство Телевидения Новости