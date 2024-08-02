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У Харкові домашньому тирану загрожує кримінальна відповідальність

У Харкові домашньому тирану загрожує кримінальна відповідальність

До поліції Харкова неодноразово зверталася 57-річна жінка, яка повідомляла про постійні образи з боку 39-річного сина.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Інспектори сектору протидії домашньому насильству склали щодо порушника кілька протоколів про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Однак чоловік продовжував вчиняти домашнє насильство щодо матері.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.

Під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину.

Агентство Телевидения Новости

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