У Харкові домашньому тирану загрожує кримінальна відповідальність
До поліції Харкова неодноразово зверталася 57-річна жінка, яка повідомляла про постійні образи з боку 39-річного сина.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
Інспектори сектору протидії домашньому насильству склали щодо порушника кілька протоколів про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Однак чоловік продовжував вчиняти домашнє насильство щодо матері.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.
Під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину.