У Харкові в двох водіїв виявили підроблені документи

За минулу добу патрульні Харкова виявили два посвідчення водія з ознаками підробки. В обох випадках у документах були відсутні необхідні захисні елементи, тип нанесення шрифтів – не друкарський.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Згідно з наявними базами даних обидва водії взагалі не отримували посвідчення водія.

Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

В патрульній поліції нагадують, що за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

Агентство Телевидения Новости