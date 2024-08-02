У Харкові в двох водіїв виявили підроблені документи
За минулу добу патрульні Харкова виявили два посвідчення водія з ознаками підробки. В обох випадках у документах були відсутні необхідні захисні елементи, тип нанесення шрифтів – не друкарський.
Про це повідомили в УПП Харківської області.
Згідно з наявними базами даних обидва водії взагалі не отримували посвідчення водія.
Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.
В патрульній поліції нагадують, що за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.