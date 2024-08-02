Подробиці обстрілу Куп’янська від поліції: одна жінка загинула, ще одна поранена

2 серпня близько 11:40 росіяни завдали удар по місту Куп’янськ.

Зафіксовано влучання біля житлового будинку, повідомляє поліція Харківської області.

Попередньо, військові росії здійснили обстріл населеного пункту касетним боєприпасом.

Внаслідок обстрілу поранення отримали дві місцеві жительки, одна з яких, жінка 1958 року народження, померла. Друга жінка, поранена, шпиталізована до лікарні.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Куп’янського райвідділу поліції, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости