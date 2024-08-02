Україна повернула тіла 250 загиблих захисників

На рідну землю вдалося повернути тіла загиблих, які знаходились у моргах на території росії.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в п’ятницю, 2 серпня, пише Кореспондент.

Вказано, що передача тіл загиблих військовослужбовців здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

«На рідну землю вдалося повернути тіла загиблих захисників з Луганського, Бахмутського, Мар’їнського, Авдіївського, Херсонського, Запорізького напрямків, а також з Маріуполя, Горлівки та з моргів на території держави-агресорки», – йдеться у повідомленні.

Репатрійовані тіла та останки будуть перевезені до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

«Тіла наших оборонців після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання», – додали у штабі.

Агентство Телевидения Новости