П’ять років позбавлення волі: засуджено шанувальника «руського миру» на Харківщині

Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини ворожого пропагандиста з Харкова, який вихваляв в інтернеті російську агресію проти України.

Про це повідомляє речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Зловмисником виявився 46-річний місцевий мешканець, який у 2022 році вже притягався Службою безпеки до кримінальної відповідальності та навіть отримав судовий вирок за заперечення збройної агресії рф проти України. Тоді суд врахував визнання обвинуваченим своєї провини й звільнив його від тюремного ув’язнення з іспитовим строком у три роки.

Втім, руснявий пропагандист не припинив протиправної діяльності й продовжив вихваляти агресорів та мріяти про захоплення Харкова російськими військами, цинічно називаючи окупацію – «визволенням».

Крім цього, чоловік дискредитував українських захисників, розповсюджуючи стандартні фейки кремлівської пропаганди.

За даними слідства, для популяризації своїх антиукраїнських висловлювань ворожий агітатор використовував проросійські чати у месенджері Телеграм.

Призначена Службою безпеки судова лінгвістична семантико-текстуальна експертиза підтвердила протиправний характер висловлювань зловмисника.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів чоловіка визнано винним за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування та заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені повторно).

Згідно з рішенням суду зловмиснику призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.

Агентство Телевидения Новости