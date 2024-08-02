На Харківщині судитимуть брата та сестру: допомагали окупантам

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 36-річного чоловіка та 44-річної жінки за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Обвинувачені — брат та сестра, які проживають у селищі Донець Ізюмського району та працюють на місцевому комунальному підприємстві.

За даними слідства, у серпні 2023 року з жінкою через месенджер «Телеграм» звʼязався співробітник головного управління генерального штабу збройних сил рф. Він поставив їй завдання — збирати та передавати інформацію про об’єкти критичної інфраструктури залізничної галузі на території Ізюмського та Чугуївського районів.

Жінка погодилась на «пропозицію» та до реалізації цієї задачі залучила свого брата.

Отримані відомості брат і сестра передавали російському куратору у вигляді фотографій та позначок геолокацій на Google-мапах.

Зрадники фотографували всі деталі, що необхідні ворогу: залізничні мости, наземні пішохідні переходи, труби та тунелі.

Завдяки цій інформації ворог планував здійснити диверсії на залізничних лініях під час руху вантажних ешелонів ЗСУ, щоб зірвати постачання української зброї та боєприпасів.

Крім того, на вимогу російського куратора наприкінці грудня 2023 року обвинувачені склали письмові «зобов’язання» про співпрацю зі співробітниками гру з метою проведення підривної діяльності проти України та надіслали фото через месенджер «Телеграм» представнику спецслужби держави-агресора.

Правоохоронці затримали зрадників в порядку ст. ст. 208, 615 КПК України у селищі Донець на Ізюмщині. На суд фігуранти очікують, перебуваючи під вартою. Їх судитимуть у Балаклійському районному суді Харківської області.

За вчинене зрадникам загрожує довічне позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости