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Судитимуть перебіжчика з Харківщини, який служить окупантам

Судитимуть перебіжчика з Харківщини, який служить окупантам

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишнього українського правоохоронця, який під час окупації Куп’янська активно допомагав загарбникам.

Обвинувальний акт направлено до суду, повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

Після початку російського повномасштабного вторгнення чоловік влаштувався в окупаційну патрульну службу в Куп’янську.

Разом з військовими рф він чергував на блок-постах, за російським законодавством притягував до відповідальності місцевих мешканців, відбирав в них автомобілі для передачі російським силовикам.За свою роботу він отримував по 45 тисяч російських рублів щомісяця.

Під час звільнення Куп’янська чоловік втік до підконтрольної росіянами території.

Колишній правоохоронець обвинувачується у державній зраді та добровільному зайнятті громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Зрадником був і рідний брат підозрюваного, теж колишній український правоохоронець. Кримінальне провадження відносно нього, за фактом державної зради, працівники ДБР скерували до суду у листопаді 2022.

За державну зраду обоє братів решту життя можуть провести за ґратами.Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

Агентство Телевидения Новости

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