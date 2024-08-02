Обстріл Куп’янська на Харківщині: одна людина загинула, ще двох поранено
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушень законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, 2 серпня збройні сили рф упродовж дня обстрілювали Куп’янськ з РСЗВ. Внаслідок обстрілу близько 11:30 загинула 56-річна жінка. Ще одна мирна мешканка віком 66 років зазнала поранень.
Також внаслідок обстрілу, який відбувся близько 13 години, дістав поранень 52-річний цивільний чоловік.
Постраждалих ушпиталено до лікарні.
Пошкоджено житлові будинки й господарчі споруди.
Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази та задокументували чергові воєнні злочини рф.