У разі застосування відключень за вказівкою Укренерго, харківʼянам вимикатимуть світло за новим графіком

Наразі ситуація в Об’єднаній енергосистемі України стабільна, що дає можливість не застосовувати графік погодинних відключень (ГПВ).

Про це повідомляє Харківобленерго.

Проте звертаємо вашу увагу на те, що у разі необхідності ГПВ може бути уведений за розпорядженням НЕК «Укренерго» з 3 по 9 серпня, наголошують енергетики.

При зміні ситуації – про застосування заходів обмеження електропостачання в Харкові та Харківській області будемо додатково повідомляти, зазначають в Харківобленерго.

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