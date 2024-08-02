Викрито двох харків’ян: підпалили автомобіль військовослужбовця

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру двом чоловікам за фактами перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період та умисного знищення чужого майна, вчиненого шляхом підпалу (ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 КК України).

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

За даними слідства, наприкінці липня цього року 30-річний і 47-річний харків’яни, бажаючи (трохи) заробити, через месенджер «Telegram» налагодили контакт з «роботодавцем» — за попередньою інформацією, співробітником російської спецслужби.

Від куратора чоловіки отримали завдання — підпалити автомобіль військовослужбовця ЗСУ. 1 серпня цього року близько 2 години ночі, перебуваючи на проспекті Байрона в Харкові, зловмисники побачили автівку «Jeep Grand Cherokee» камуфляжного кольору.

Використовуючи легкозаймисту суміш, яку приготували заздалегідь, підозрювані підпалили транспортний засіб, внаслідок чого автівка вигоріла.

Після вчинення злочину чоловіки втекли з місця події. Однак правоохоронці оперативно ідентифікували зловмисників та затримали їх у порядку ст. 208 КПК України.

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Перевіряється причетність фігурантів до вчинення аналогічних злочинів на території Харкова, вживаються заходи для встановлення осіб, на замовлення яких підозрювані вчиняли протиправні дії, та інших обставин.

Агентство Телевидения Новости