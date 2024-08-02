Викрито двох харків’ян: підпалили автомобіль військовослужбовця
За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру двом чоловікам за фактами перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період та умисного знищення чужого майна, вчиненого шляхом підпалу (ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 КК України).
Про це повідомляє прокуратура Харківської області.
За даними слідства, наприкінці липня цього року 30-річний і 47-річний харків’яни, бажаючи (трохи) заробити, через месенджер «Telegram» налагодили контакт з «роботодавцем» — за попередньою інформацією, співробітником російської спецслужби.
Від куратора чоловіки отримали завдання — підпалити автомобіль військовослужбовця ЗСУ. 1 серпня цього року близько 2 години ночі, перебуваючи на проспекті Байрона в Харкові, зловмисники побачили автівку «Jeep Grand Cherokee» камуфляжного кольору.
Використовуючи легкозаймисту суміш, яку приготували заздалегідь, підозрювані підпалили транспортний засіб, внаслідок чого автівка вигоріла.
Після вчинення злочину чоловіки втекли з місця події. Однак правоохоронці оперативно ідентифікували зловмисників та затримали їх у порядку ст. 208 КПК України.
За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Перевіряється причетність фігурантів до вчинення аналогічних злочинів на території Харкова, вживаються заходи для встановлення осіб, на замовлення яких підозрювані вчиняли протиправні дії, та інших обставин.