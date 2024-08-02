На Харківщині чоловіку відірвало стопу: наступив на міну на своєму городі

2 серпня у селі Кам’янка Ізюмського району, пораючись на своєму городі, 50-річний місцевий мешканець наступив на невідомий вибуховий пристрій.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

В результаті вибуху він отримав мінно-вибухову травму у вигляді ампутації ступні.

Він самостійно звернувся до лікарні, де наразі перебуває на лікуванні.

«Не відвідуйте кладовища, ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією. Ці території є сильно забруднені вибухонебезпечними предметами, боєприпасами, що не розірвались, протипіхотними й протитанковими мінами», – наголошують сапери.

Агентство Телевидения Новости