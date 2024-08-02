У Харкові трамваї №6, 8 та 27 тимчасово змінять маршрути

Рух трамваїв у пров. Салтівському та на Салтівському шосе буде припинений з 9:30 до 16:00 з 5 по 9 серпня.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з ремонтом контактної мережі.Крім того, через ремонт трамвайної колії буде припинений рух трамваїв на пр. Героїв Харкова, на ділянці від пл. Захисників України до вул. Академіка Павлова, з 9:30 до 16:00 з 6 по 9 серпня.

У зв’язку з цим, 5 серпня трамваї курсуватимуть так:

№6: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – пл. Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників;

№8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».

6-9 серпня трамваї курсуватимуть так:

№6: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – пл. Конституції – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Польова – вул. Добровольців – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – пл. Конституції – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський»;

№8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

у зворотному напрямку: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – в’їзд Семиградський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Польова – вул. Добровольців – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – пр. Байрона – розворотне коло «Вул. Одеська»;

№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова (у зворотному напрямку – вул. Кошкіна) – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Нескорених (вул. Героїв Праці) – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське».

На період припинення руху трамваїв курсуватиме тимчасовий автобус №8: Салтівське шосе (602 мікрорайон) – Салтівське шосе – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – ст. м. «Захисників України» (розворотне коло тролейбуса) – вул. Олега Громадського – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – Салтівське шосе – Салтівське шосе (602-й мікрорайон).

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