Судитимуть трьох співробітників окупаційного пенсійного фонду на Харківщині

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальні акти стосовно трьох осіб за фактами колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Дізнанням встановлено, що мешканці Ізюма під час захоплення населеного пункту збройними силами рф працевлаштувались до так званого «пенсионного фонда», створеного загарбниками.

Так, 35-річний чоловік став «главным специалистом отдела выплаты пенсии», 56-річна жінка обійняла посаду «архивариуса административно-хозяйственного отдела», а 37-річна обвинувачена виконувала обов’язки «главного специалиста отдела обслуживания граждан».

Колаборанти займались прийомом документів, обробкою персональних даних осіб для подальшої виплати так званої «матеріальної допомоги» від рф в розмірі 10 тисяч російських рублів та виконували вказівки вищого керівництва.

Правоохоронці зібрали необхідну доказову базу і викрили колаборантів.

Їх судитимуть у Дзержинському районному суді Харкова.

Агентство Телевидения Новости