Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:05
Просмотров: 82

Судитимуть трьох співробітників окупаційного пенсійного фонду на Харківщині

Судитимуть трьох співробітників окупаційного пенсійного фонду на Харківщині

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальні акти стосовно трьох осіб за фактами колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Дізнанням встановлено, що мешканці Ізюма під час захоплення населеного пункту збройними силами рф працевлаштувались до так званого «пенсионного фонда», створеного загарбниками.

Так, 35-річний чоловік став «главным специалистом отдела выплаты пенсии», 56-річна жінка обійняла посаду «архивариуса административно-хозяйственного отдела», а 37-річна обвинувачена виконувала обов’язки «главного специалиста отдела обслуживания граждан».

Колаборанти займались прийомом документів, обробкою персональних даних осіб для подальшої виплати так званої «матеріальної допомоги» від рф в розмірі 10 тисяч російських рублів та виконували вказівки вищого керівництва.

Правоохоронці зібрали необхідну доказову базу і викрили колаборантів.

Їх судитимуть у Дзержинському районному суді Харкова.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 