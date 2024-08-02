На Харківщині поліція врятувала пораненого внаслідок обстрілу місцевого мешканця

Поліція надала домедичну допомогу та доставила до лікарні пораненого внаслідок ворожого обстрілу мешканця міста Куп’янськ.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

2 серпня близько 13:00 військовослужбовці рф вкотре обстріляли місто Куп’янськ.

Екіпаж поліцейських охорони, що прибули на місце влучання, виявили пораненого 52-річного місцевого мешканця.

Як повідомили у поліції, чоловік потребував негайної медичної допомоги, тому правоохоронці на службовому автомобілі оперативно доставили його до лікарні.

Чоловік отримав тяжкі травми. Наразі постраждалому надають допомогу медики.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України

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