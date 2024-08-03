Окупанти на Харківщині це питання часу – Буданов

На початку травня росія відправила десятки тисяч своїх солдатів у наступ на Харківську область з півночі.

Росіяни у Харківській області – це «питання часу». Про це 2 серпня заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов під час телемарафону, пише Кореспондент.

За словами очільника ГУР, в Харківській області російські окупанти намагалися створити «буферну зону», але спроба провалилася.

«Вони залишилися на окупованих територіях Харківської області, але це питання часу», – наголосив Буданов.

Відомо, що війська рф наступали на півночі Харківщини понад 30-тисячним угрупованням. 24 травня президент Володимир Зеленський заявив, що українським військам вдалося взяти під бойовий контроль територію прикордоння Харківської області, куди зайшли російські окупанти.

А 8 червня глава держави сказав, що російській армії не вдалося реалізувати свою «харківську операцію».

Агентство Телевидения Новости