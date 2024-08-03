Польща закриває один з пунктів пропуску на кордоні з Україною

Через ремонт прикордонного переходу в польському Дорогуську (Люблінське воєводство) буде суттєве ускладнено рух транспорту.

Як пише УНІАН, про це повідомляє RMF24 із посиланням на Надбужанський відділ прикордонної служби.

Зазначається, що роботи триватимуть до 14 листопада цього року. При цьому водіїв вантажівок попереджають про ускладнення руху і довший час очікування на в’їзд до Польщі.

«Орієнтовний термін завершення реконструкції – 14 листопада цього року. До цього часу перевізникам за можливості варто обирати інші пункти пропуску. Робота та пов’язані з нею труднощі почнуться в понеділок», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, напередодні близько 300 вантажівок стояли в черзі на виїзд з Польщі в Україну через прикордонний пункт Дорогуськ, при цьому орієнтовний час очікування на перетин кордону становив 10-12 годин.

Агентство Телевидения Новости