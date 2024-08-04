В Україні офіційно затвердили нову професію

Національне агентство кваліфікацій схвалило професійний стандарт «Оператор з пошуку вибухонебезпечних предметів (демінер)». Його розробку ініціювало Міністерство економіки України, а ТОВ «Шериф-Розмінування» у співпраці із фахівцями Міністерства підготувало текст стандарту з урахуванням пропозицій ключових стейкхолдерів сектору.

Про це повідомили в Міністерстві економіки України.

«Дотепер у нас не було професійного стандарту демінер. Фактично оператори були змушені самостійно готувати фахівців для гуманітарного розмінування за власними розробленими програмами. Наявність же професійного стандарту, який відповідає міжнародним вимогам (IMAS – International Mine Action Standards), створює єдині правила для всіх і суттєво розширює можливості для навчання демінерів. Це зокрема дозволить залучити до гуманітарного розмінування ветеранів, які після навчання зможуть працювати як в українських операторів протимінної діяльності, так і міжнародних», – сказав заступник Міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

Після затвердження стандарту буде проведено ряд заходів для введення в правове поле нової професії: присвоєння коду, упорядкування оплати праці. А також на базі професійного стандарту розроблять відповідний освітній стандарт. Це дозволить після отримання акредитації від МОН випускати дипломованих демінерів на рівні з іншими професіями.

Затверджений професійний стандарт, який відповідає вимогам IMAS, дозволить фахівцям, які мають міжнародний сертифікат, підтвердити свою кваліфікацію в Україні. Це означає також, що українські демінери, що пройдуть навчання за новим стандартом, також зможуть працювати у міжнародних компаніях без потреби починати навчання з самого початку.

«Люди з інвалідністю, включаючи тих, хто має ампутації, можуть працювати на посаді демінера у нетехнічному обстеженні території за допомогою дронів та іншої техніки. Це відкриває довгострокові перспективи для роботи в цій сфері. В Україні є багато можливостей для роботи демінером, і важливо, щоб ветерани могли використовувати свої навички у мирному житті», – зазначив директор ТОВ «Шериф-Розмінування» Євгеній Антипенко.

Розроблений стандарт передбачає п’ять рівнів підготовки. Здобутий базовий рівень дозволить залучати фахівця до нетехнічного обстеження, наступний рівень – можливість проводити технічне обстеження. Далі – розмінування територій, будівель тощо.

Агентство Телевидения Новости