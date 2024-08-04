Поліцейські Харківщини евакуювали з обстрілюваного села жінку з дитиною

Поліція разом з волонтерами евакуюють жителів Кіндрашівської громади Куп’янського району. З початку року з населених пунктів громади правоохоронці вивезли до більш безпечних місць 271 місцевого жителя, серед яких 82 дитини.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

3 серпня поліцейські сектору превенції Купʼянського районного відділу поліції провели чергову евакуацію з території Кіндрашівської територіальної громади, яка перебуває під постійними обстрілами з боку рф.

З села Ковалівка працівники поліції евакуювали хлопчика 2013 року народження разом з мамою. Співробітники поліції довезли родину до волонтерів, які вже доставили евакуйованих до Харкова. Їм надані речі першої потреби та тимчасове безплатне житло.

«Якщо ви або ваші рідні вирішили евакуюватися з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів військових рф, звертайтеся на «гарячу лінію» з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції 102 або до найближчих відділень поліції», – нагадують правоохоронці.

Агентство Телевидения Новости