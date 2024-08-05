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У Харкові судитимуть колаборантку, яка працювала на ворога під час захоплення Куп’янщини

У Харкові судитимуть колаборантку, яка працювала на ворога під час захоплення Куп’янщини

На Харківщині під час захоплення села Подоли Курилівської сільської територіальної громади Куп’янського району збройними силами рф 44-річна місцева жителька добровільно працевлаштувалась до окупаційного органу влади.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Жінка стала «и. о. специалиста отдела персонифицированного учета и автоматической обработки информации Управления труда и социальной политики» у так званій «ВГА».

Колаборантка збирала персональні дані місцевих мешканців для відбору кандидатів на посади співробітників окупаційної адміністрації, готувала службову документацію, довідки у відповідності до законодавства держави-агресорки.

Правоохоронці зібрали необхідну доказову базу і викрили колаборантку.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Обвинувачену судитимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Агентство Телевидения Новости

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