У Харкові судитимуть двох коригувальників: передавали окупантам інформацію про ЗСУ

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальні акти стосовно 45-річного чоловіка за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), та 57-річного чоловіка за фактом поширення інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, з лютого 2024 року двоє чоловіків, які займаються ремонтними роботами, передавали ворогу інформацію, необхідну для планування повітряних атак по обласному центру.

Чоловіки їздили по Харкову і наближених населених пунктах, приховано збираючи відомості про розташування позицій української армії та техніки. Крім того, вони вишукували по місту мобільні вогневі групи по знищенню безпілотників.

Зібравши необхідну інформацію, 45-річний фігурант передавав її в телефонному режимі своєму знайомому, який у 2014 році виїхав до тимчасово окупованого Донецька та служить в армії так званої «ДНР». Він, своєю чергою, мав передати російським спецслужбам актуальні координати для нанесення ракетних атак та ударів БпЛА.

Правоохоронці викрили агентів за місцями їх проживання у Харкові. Під час обшуку у них вилучено мобільні телефони з доказами підривної діяльності проти України.

На суд чоловіки очікують, перебуваючи під вартою. Їх судитимуть у Харківському районному суді Харківської області. За державну зраду 45-річному фігуранту загрожує довічне позбавлення волі, а його «товаришу» — до восьми років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости